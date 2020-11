iglo-Mutterunternehmen Nomad Foods übernimmt Findus Schweiz (FOTO)

Feltham (Großbritannien)/Hamburg (ots) -



Findus ist die führende Tiefkühlkostmarke in der Schweiz mit einem Portfolio anTiefkühlprodukten mit Mehrwert in verschiedenen Kategorien, darunter Fisch,Gemüse und Fertiggerichte. Die Akquisition erweitert die geografische Reichweitevon Nomad Foods in der Schweiz, einem neuen und beträchtlichen Markt, und bieteteine natürliche Erweiterung für das breite Findus-Produktangebot innerhalb derbestehenden Markenfamilie mit einem attraktiven Einstiegspunkt für die laufendenInnovationsschwerpunkte, bspw. pflanzenbasierte Fleischalternativen. Mit dieserTransaktion vereint Nomad Foods die legendäre Marke Findus in ganz Europawieder. Das Unternehmen ist bereits seit einigen Jahren Eigentümer der MarkeFindus in Italien, Frankreich, Spanien, Schweden, Norwegen, Finnland undDänemark."Wir freuen uns", so Stéfan Descheemaeker, Chief Executive Officer von NomadFoods, "die Übernahme von Findus Switzerland bekannt zu geben, einer Marke undeines Marktes, die unser bestehendes Portfolio eng ergänzen. Durch dieVereinigung der Marke Findus unter Nomad Foods und die Ausweitung unserergeografischen Reichweite auf die Schweiz glauben wir, dass wir mehrere Hebel fürdie langfristige Wertschöpfung haben. Die Akquisition von Findus Switzerlandbekräftigt unsere Strategie des Wachstums durch eine Kombination aus organischemWachstum und komplementären M&A."Nomad Foods erwartet mehrere Quellen der Wertschöpfung, einschließlich derMöglichkeit, Handels- und Beschaffungssynergien zu realisieren. Es wirderwartet, dass sich die Transaktion sofort auf die bereinigten EPS auswirkt.Es ist geplant, den Kaufpreis in bar zu finanzieren. Die Transaktion wirdvoraussichtlich Anfang 2021 abgeschlossen sein.Als Finanzberater fungierte Goldman Sachs International, als RechtsberaterNorton Rose Fulbright und Lenz & Staehelin.Über Nomad FoodsNomad Foods (NYSE: NOMD) ist Europas führendes Tiefkühlunternehmen. ZumMarkenportfolio des Unternehmens gehören u. a. iglo, Birds-Eye, Findus, AuntBessie's und Goodfella's. Nomad Foods hat seinen Hauptsitz in Großbritannien.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nomadfoods.com .