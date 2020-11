Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Nach Kursrekorden verliert Dow-Rally an Schwung Nach dem fulminanten Wochenauftakt ist den US-Börsen am Dienstag etwas die Luft ausgegangen. Der Dow Jones Industrial rückte am Dienstag nur noch um 0,35 Prozent auf 29 260 Punkte vor. Am Vortag hatte der Leitindex im Handelsverlauf ein Rekordhoch …