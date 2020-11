Nachdem BioNTech und Pfizer gestern einen Erfolg ihres COVID-19 Impfstoffkandidaten in der zulassungsrelevanten klinischen US-Studie gemeldet haben, legt mit CureVac das zweite Biotech-Unternehmen aus Deutschland Ergebnisse klinischer Untersuchungen für einen Impfstoffkandidaten gegen die Corona-Pandemie vor. Allerdings sind die Tübinger bei der Entwicklung noch nicht so weit wie das Duo BioNTech/Pfizer, das schon in den kommenden ...