MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Audi-Prozess hat am achten Verhandlungstag zwischenzeitlich Vorlesungscharakter angenommen. Der mitangeklagte Motorenentwickler Henning L. referierte am Dienstag ausführlich und mit Hilfe einer Präsentation über die Herausforderungen, denen sich die Ingenieure angesichts der Abgasgrenzwerte gegenüber sahen sowie die eingesetzte Technik. Gerade in den USA seien die Anforderungen früh sehr ambitioniert gewesen, sagte er.

Zudem hätten die Entwickler bei manchen Audi-Modellen das "Riesenproblem" gehabt, dass der für Stickoxide wichtige SCR-Katalysator rund zwei Meter vom Motor entfernt gewesen sei. Dadurch habe es an Wärme für die Abgasreinigung gefehlt. Dies sei einer der Gründe gewesen, warum es letztlich zum Dieselskandal gekommen sei.