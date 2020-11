Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Licht am Ende von 2020 Bringt BioNTech die Wende am Aktienmarkt? Blackrock-Experte: „Chancen auf kleine Jahresendrallye“ Es war die Meldung, die die Börsenwelt seit Monaten herbeisehnte. Der von der Mainzer Firma BioNTech in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus wirke in über 90 Prozent der Fälle.