Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Militärausschuss tagt erstmals in neuem Hauptsitz in Libyen Die Bemühungen um die Umsetzung des Abkommens zum Waffenstillstand in Libyen schreiten voran. Militärvertreter der rivalisierenden Lager des Ministerpräsidenten Fajis al-Sarradsch und des Generals Chalifa Haftar kamen am Dienstag in der libyschen …