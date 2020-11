Anlegerverlag Plug Power exlodiert weiter – Ende nicht in Sicht! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.11.2020, 16:48 | 23 | 0 | 0 10.11.2020, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen kommen aktuell nicht raus aus dem Feiermodus. Denn Plug Power verzeichnet aktuell absolute Rekordwerte und lag noch nie auf so einem guten Niveau. Ein Ende ist nicht in Sicht, zuschlagen lohnt sich also! Anleger Tipp: Plug Power ist der Pionier der Wasserstoff-Branche und gehört aktuell zu den Unternehmen mit dem meisten Potenzial. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien große Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen. Mit einem derzeitigen Aktienkurs von 17,19 Euro liegt man so hoch wie seit Börsenstart nicht mehr. Auch heute zeigt die Aktie sich auf diesem Niveau stabil und kann sich minimal um 0,01 Prozent verbessern. Innerhalb von einer Woche ist der Aktienkurs um atemberaubende 42 Prozent gestiegen. Wer hier investiert hat, verdient sich somit aktuell eine goldene Nase. Ein Grund dafür könnte die aktuelle Bekanntgabe der Quartalszahlen sein. Mit einem Umsatz von 107 Millionen Dollar konnte Plug Power einen noch nie dagewesenen Umsatz erzielen. Durch dieses großartige Quartal wurde ebenso die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 330 Millionen Dollar angehoben. Fazit: Plug Power ist derzeit das gefragteste Unternehmen der Wasserstoff-Branche und verzeichnet absolute Rekordwerte an der Börse. Ein Ende scheint aktuell nicht in Sicht, was den Anlegern große Gewinnchancen eröffnet. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen



