Es könnte alles so schön sein: Nur wenige Tage nach der gewonnen Wahl scheint Joe Biden medial der entscheidende Durchbruch beim Corona-Impfstoff gelungen – das, wozu Trump fast ein Jahr lang nicht in der Lage war. Und schon wirkt das Virus wie verschwunden: Errechneten schlaue Professoren noch die unfassbare Menge an Corona-Toten, die Trumps Wahlkampfrallies

Der Beitrag Orange Man, Rüpel-Rudy und die großen Staatsmänner erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Air Türkis.