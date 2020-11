Frankfurt (ots) - Die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verhängten

Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben auch die Geschäftsreisetätigkeit

der deutschen Wirtschaft erneut quasi zum Erliegen gebracht. Der Verband

Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR) wirbt mit Blick auf eine Wiederaufnahme

dienstlicher Reisen nach dem November-Lockdown für mehr Vertrauen in die

Maßnahmen der Unternehmen sowie der Anbieter aus der Geschäftsreisebranche.



"Geschäftsreisen haben seit jeher eine besondere volkwirtschaftliche Bedeutung.

Sie dienen einem unternehmerischen Zweck und sind ein Motor der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Geschäftsreisen sind ein

essentielles Instrument, um Betriebsabläufe aufrecht zu erhalten und um schnell

aus dem Rezessionstal wieder herauszukommen. Es steht außer Frage, dass unser

Land eine große gemeinsame Kraftanstrengung benötigt, um die Covid-19-Pandemie

und ihre negativen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft zu überwinden. Daher

unterstützen wir jede Maßnahme, die sinnvoll und geeignet ist, die weitere

Ausbreitung des Virus zu verhindern. Wir wünschen uns aber gerade in Bezug auf

mögliche Reisebeschränkungen eine differenzierte Betrachtung", sagt

Verbandspräsident Christoph Carnier.







Durchführung deutlich von touristischen Reisen unterscheiden. Die Gesundheit der

Geschäftsreisenden hat für die Unternehmen eine hohe Priorität, weshalb

Reiserichtlinien und speziell erarbeitete Konzepte Präventivmaßnahmen

beinhalten. Dazu gehören beispielsweise Vorab-Informationen zum

verantwortungsbewussten Verhalten auf Reisen.



"Vor diesem Hintergrund hoffe ich, dass künftige politische Entscheidungen nicht

nur die aufwändig erstellten Hygienekonzepte der Anbieter, sondern auch positive

wissenschaftliche Erkenntnisse zu Übertragungsrisiken in Beherbergungsbetrieben

und öffentlichen Verkehrsmitteln mit einbeziehen", so Carnier weiter.



Hygienekonzepte: Anbieter sind vorbereitet



Um Ihre nächste Geschäftsreise auch in Zeiten von Corona so stressfrei und

sicher wie möglich zu machen, haben sich Airlines, Hotellerie, Bahn,

Mietwagenanbieter und andere Dienstleister innerhalb des VDR mit Hygiene- und

Servicekonzepten auf die Anforderungen der Geschäftsreisenden vorbereitet:



Fluggesellschaften und Flughäfen wie AirFrance, Austrian Airlines, Brussels

Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Eurowings, KLM, Lufthansa, Qatar Airways,

SWISS, Airport Nürnberg und Flughafen München erwarten ihre Fluggäste unter

anderem mit folgenden Maßnahmen: Seite 2 ► Seite 1 von 2



