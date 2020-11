Healthcare at Home gibt den Start des neuen Dienstes Sciensus Rare bekannt, der aufstrebende Biotech- und große Pharmaunternehmen mit Patienten mit seltenen Krankheiten in Europa und darüber hinaus zusammenführen soll

Der neue Geschäftsbereich wird aufstrebenden, mittelgroßen und großen Biotech- und Pharmaunternehmen weiterhin dabei helfen, Zugang zum Markt in Europa und darüber hinaus zu erhalten, indem er die bisherigen Gesundheitsfürsorgedienste von Healthcare at Home für seltene Krankheiten und Arzneimittel für seltene Leiden geografisch und nach Therapiegebieten in fünf Hauptbereichen weiter ausbaut:

- Klinische Studien zu Hause

- Zugang zu Arzneimitteln

- Maßgeschneidertes Versorgungsketten-Management

- Unterstützung von Patienten und Familienangehörigen

- Ergebnismonitoring zu Hause

Nach Erhebungen von Eurostat, dem Statistischen Amt der EU, dürfte sich das Marktvolumen für Dienstleistungen rund um pharmazeutische Arzneimittel für seltene Krankheiten in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln und von 1,6 Mrd. Euro im Jahr 2018 auf 3,3 Mrd. Euro im Jahr 2025 wachsen, da die Zahl der Produkte zunimmt, die komplexere Dienstleistungen zu ihrer Unterstützung erfordern. Sciensus Rare verfolgt das Ziel, dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, und schafft dafür einen einzigartigen, wissenschaftsbasierten Ansatz, um Partner in der pharmazeutischen Industrie dabei zu unterstützen, die Zeit bis zur Einführung innovativer, kostenintensiver, neuer Medikamente auf einem sich schnell verändernden Markt zu verkürzen und so dazu beizutragen, unnötige Kosten und Ineffizienzen im Arzneimittel-Entwicklungsprozess zu vermeiden.

Gareth Williams, Präsident von Sciensus Rare, erklärte dazu:

“Die Pandemie hat den Bedarf an maßgeschneiderten, auf die Patienten ausgerichteten Dienstleistungen vorangetrieben, die für Arzneimittel in der Entwicklung und in den Vermarktungsphasen erforderlich sind, da viele Patienten mit seltenen Krankheiten nicht über weite Strecken reisen können oder wollen, um an klinischen Studien außer Haus teilzunehmen.