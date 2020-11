Almirall zeigt im bisherigen Jahresverlauf trotz der COVID-19-Auswirkungen eine stabile Geschäftsentwicklung

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



- Solide Geschäftsentwicklung der ersten 9 Monate trotz COVID-19 und

Herausforderung durch Aczone(TM)-Generika-: Nettoumsatz 613,8 Mio. EUR (-3,7

%; +4,3 % ohne Aczone(TM)), Gesamtumsatz 621,6 Mio. EUR (-9 %) und EBITDA

189,6 Mio. EUR (-19,8 %)

- Wachstumstreiber zeigen stetige Zuwächse. Der Ilumetri®-Umsatz stieg im

Jahresvergleich um +125 % und Seysara® konnte eine Verbesserung der

Nettoumsätze im Quartalsvergleich nach klinisch relevanter Verbesserung der

Zulassung durch die FDA (US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel) verzeichnen

- Almirall baut seine Führungsposition im medizinischen Dermatologiesektor aus,

verstärkt sein Management-Team in Frankreich und erhält die Erstattung von

Ilumetri® (Tildrakizumab) für die Behandlung von mittelschwerer bis schwerer

chronischer Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen in Frankreich

- Die F&E-Pipeline treibt den zukünftigen Wertzuwachs durch Innovation und

differenzierte Therapien weiter voran, einschließlich der erwarteten

bevorstehenden Zulassung von Tirbanibulin

- Basierend auf der soliden Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf

bekräftigt Almirall seine Prognose für das GJ 2020



Wichtigste Finanzkennzahlen (in Mio. EUR)







September September (CER1)

2020 2019



Gesamtumsatz 621,6 683,2 (9,0 %) (9,3 %)



· Nettoumsatz 613,8 637,7 (3,7 %) (4,1 %)



· Sonstige Erlöse 7,8 45,5 (82,9 %) (83,1 %)



Rohertrag 423,7 457,0 (7,3 %) (7,5 %)



· % des Umsatzes 69,0 % 71,7 %



EBITDA 189,6 236,5 (19,8 %) (20,2 %)



Normalisierter 74,2 112,3 (33,9 %) (33,9 %)

Reingewinn





[1] CER (Constant Exchange Rates, Konstante Wechselkurse): Ohne Auswirkungen von

Wechselkursschwankungen



"Unsere soliden Ergebnisse bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind,

unsere Führungsposition im Bereich der medizinischen Dermatologie auszubauen.

Ich bin sehr stolz auf das neue Almirall, das wir gemeinsam mit allen

Almirall-Mitarbeitern geschaffen haben.



Am Ende des Jahres werde ich das Unternehmen verlassen, aber ich bin

zuversichtlich, dass das starke Management-Team, das wir geschaffen haben,

Almiralls Führungsposition für die Zukunft sichern wird. Im Jahr 2017 setzten

wir darauf, unsere Strategie für die medizinische Dermatologie neu auszurichten,

um unser Geschäft an bislang unerfüllte Patientenanforderungen anzupassen. Drei

Jahre später hat sich der Core-EBITDA mehr als vervierfacht - wir haben eine der

stärksten Pipelines in der medizinischen Dermatologie aufgebaut und unsere Teams

in vielen Teilen unserer Organisation deutlich verstärkt. Wir haben dieses Ziel Seite 2 ► Seite 1 von 5



