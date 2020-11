Datensyntheseplattform Replica Analytics zur Unterstützung von Datentransparenz und Datenwissenschaft weltweit eingeführt

OTTAWA, ON, 10. November 2020 /PRNewswire/ -- Replica Analytics Ltd., ein führender Anbieter von synthetischen Daten zum Schutz der Privatsphäre, freut sich bekannt zu geben, dass es seine Datensynthese-Plattform PHUSE-Mitgliedern bereitstellt. Diese Datenwissenschaftler können nun Gesundheitsdaten unter Verwendung gängiger statistischer Programmiersprachen synthetisieren und die Synthese problemlos in ihre derzeitigen analytischen Pipelines integrieren. Die synthetischen Daten sind nicht identifizierbare Varianten der Originaldaten.

In der biowissenschaftlichen Industrie nimmt die Nachfrage nach Gesundheitsdaten rasch zu, zum Teil auf Grund der vermehrten Nutzung von KI und von maschinellen Lernmethoden durch datenwissenschaftliche Teams. Dadurch wird datengetriebene Innovation und Entdeckung gefördert.