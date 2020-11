Ascend kündigt weltweite Preiserhöhungen für Vydyne® PA66-Polymere, -Fasern und -Verbindungen an

Houston (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials hat heute eine weltweite

Preiserhöhung für alle seine Vydyne® PA66-Polymere, -Fasern und -Verbindungen

bekannt gegeben.



Die Preiserhöhung tritt am 1. Dezember 2020 in Kraft und beinhaltet die

folgenden Preisänderungen:





Materialien Region Preiserhöhung BedingungenVydyne® Nordamerika $440/MT Wie es die VerträgePA66-Polymere, zulassen-Fasern und Außervertragliches-Verbindungen Geschäft - Preis, derauf Auftragsbasisfestgelegt wirdVydyne® Asien $440/MTPA66-Polymere,-Fasern und-VerbindungenVydyne® Europa EUR400/MTPA66-Polymere,-Fasern und-VerbindungenKunden sollten ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationenkontaktieren.Informationen zu Ascend Performance MaterialsAscend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltäglicheGebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf derVerbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durchInnovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter vonMateriallösungen mit acht globalen Produktionsstätten in den USA, Europa undChina. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionaleNiederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiterstellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zurHerstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischerGeräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung undKonsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit undden Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.Erfahren Sie mehr über Ascend auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2975684-1&h=3327704869&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2975684-1%26h%3D1742698608%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ascendmaterials.com%252F%26a%3Dwww.ascendmaterials.com&a=www.ascendmaterials.com .