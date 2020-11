Der Dax bleibt weiter stark - und an der Wall Street geht die große Rotation weiter: durch die neuen Impfstoff-Hoffnungen werden vor allem die Corona-Verlierer gekauft, während die großen Tech-Werte und "Corona-Gewinner"

Der Dax bleibt weiter stark - und an der Wall Street geht die große Rotation weiter: durch die neuen Impfstoff-Hoffnungen werden vor allem die Corona-Verlierer gekauft, während die großen Tech-Werte und "Corona-Gewinner" eher verkauft werden. Heute ist es an den Aktienmärkten deutlich ruhiger - nicht erstaunlich nach den geradezu historischen Bewegungen gestern. Technisch sind einige Sektoren stark überkauft, sodass weitere Anstiege nicht einfach werden. Der Dax bleibt nach wie vor in der Widerstandszone bei 13200 Punkten - noch stärker entwickeln sich die besonders von der Pandemie betroffenen Indizes wie der spanische Ibex. So oder so: es wird noch lange dauern, bis ein möglicher Impfstoff wirklich auf breiter Basis einsatzfähig ist..

