(neu: Platzierung beendet, endgültige Konditionen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Lufthansa hat sich während der Börseneuphorie um einen möglichen Corona-Impfstoff billiger frisches Geld von Anlegern besorgt als zunächst gedacht. Der vom Staat gerettete MDax-Konzern sammelte mit der Ausgabe einer Wandelanleihe 600 Millionen Euro bei institutionellen Anlegern ein, wie er am Dienstagabend in Frankfurt mitteilte. Der Zinssatz liegt bei 2,0 Prozent pro Jahr. Am Morgen hatte der Konzern noch damit gerechnet, den Geldgebern einen Zinssatz von 2,25 bis 2,75 Prozent bieten zu müssen.

Angesichts der hohen Nachfrage setzte die Lufthansa die Konditionen für die Anleger im Tagesverlauf herab und erhöhte die Zielsumme von 525 Millionen auf 600 Millionen Euro. Den Angaben zufolge war das Angebot mehr als sechsfach überzeichnet. Die Lufthansa wertete die große Nachfrage als Vertrauensbeweis der Geldgeber. Die Anleihe sei für den Konzern ein weiterer Schritt, um bestehende Ver­bindlichkeiten und die staatlichen Hilfsgelder zu refinanzieren.