NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem fulminanten Wochenauftakt hat der US-Leitindex Dow am Dienstag noch eine kleine Schippe draufgelegt. Er rückte um 0,47 Prozent auf 29 295 Punkte vor. Am Vortag hatte der Leitindex im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht und war nahe an die Marke von 30 000 Punkten herangelaufen. Er wurde angetrieben von der Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 und vom Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen.

Gewinnmitnahmen bei Nasdaq-Schwergewichten wie Amazon , Facebook und Microsoft lasteten dagegen an der Tech-Börse auf den Indizes. So setzte der Nasdaq 100 die Verluste vom Montag fort und lag mit 1,68 Prozent im Minus bei 11 632 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,37 Prozent auf 3537 Punkte nach. Auch dieser Index hatte am Vortag ein Rekordhoch erklommen.