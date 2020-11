Pantaflix erhöht Kapital - Platzierung bereits erfolgt

Pantaflix meldet am Dienstag eine Kapitalerhöhung. Die Finanzierungsmaßnahme sei bereits vollständig platziert, so das Medienunternehmen. Bezugsrechte für Aktionäre hat die Gesellschaft im Vorfeld der Platzierung ausgeschlossen. „Die Kapitalerhöhung soll die Bilanz stärken und das weitere Wachstum der Pantaflix AG finanzieren”, heißt es vonseiten der Münchener in ihrer Mitteilung.Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat die ...