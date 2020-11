DGAP-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Konferenz

Einladung: Webcast zu den Q3-Ergebnissen der Knaus Tabbert AG



10.11.2020 / 20:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Am 12. November 2020 wird die Knaus Tabbert AG ihren Zwischenbericht zum dritten Quartal veröffentlichen - den ersten Quartalsbericht nach dem erfolgreichen Börsengang im September.



Zu unserem Webcast laden wir interessierte Analysten und Investoren ein. Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Speck und Finanzvorstand Marc Hundsdorf werden die Quartalsergebnisse präsentieren und im Anschluss Ihre Fragen beantworten werden.



Termin: 12. November 2020



Zeit: 10.30 Uhr MEZ



Dauer: Maximal 60 Minuten



Bitte wählen Sie sich zu der angegebenen Zeit unter der folgenden Telefonnummer ein:



+49 89 244184431 Deutschland lokal (Englisch)



Sie werden von einem Operator begrüßt und nach Nennung Ihres Namens zur Konferenz durchgestellt. Bitte nutzen Sie die frühe Einwahlmöglichkeit (15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn), damit wir rechtzeitig mit der Veranstaltung beginnen können.



Darüber hinaus können Sie eine Online-Präsentation in Ihrem Webbrowser verfolgen. Um die Online-Präsentation anzusehen, melden Sie sich bitte folgender der Adresse an:



https://webcast.meetyoo.de/index.html?e=XhZoWpFPIDOA