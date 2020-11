Steico kauf in Gromadka (Polen) ein Grundstück mit einer Größe von 16,5 Hektar. Der Kaufpreis liegt bei 1,2 Millionen Euro. Dort soll ein neuer Produktionsstandort für Holzfaser-Dämmstoffe entstehen.Gromadka liegt rund 70 Kilometer östlich von Görlitz an der polnischen A4. Dort entsteht gerade auf einem ehemaligen Flughafen ein Gewerbegebiet.Die im m:access notierte Gesellschaft will dort ein Werk mit zwei ...