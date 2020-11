Allurion Technologies gibt auf der ObesityWeek 2020 neue klinische Daten zum Elipse-Ballon bekannt

Allurion Technologies ist Vorreiter bei der Entwicklung innovativer, skalierbarer, vertrauenswürdiger Gewichtsabnahmemaßnahmen. Das Unternehmen gab heute auf der ObesityWeek 2020 neue klinische Daten zum Elipse-Ballon bekannt. Der Elipse-Ballon ist Teil des Allurion Program und die weltweit erste und einzige Vorrichtung zur Gewichtsabnahme, bei der kein operativer Eingriff erforderlich ist. Er verbleibt vier Monate lang im Magen. Der Ballon ist an eine mit Bluetooth ausgestattete Waage und eine Smartphone-App von Allurion sowie an ein überwachtes Ernährungsprogramm gekoppelt.

In dem Aufsatz Long-Term Efficacy of the Elipse Gastric Balloon System: An International Multicenter Study berichten Dr. Roberta Ienca und Kollegen von 509 Patienten, die mit dem Elipse-Ballon behandelt und ein Jahr lang beobachtet wurden. Nach viermonatiger Behandlung mit dem Elipse-Ballon erzielten die Patienten eine Gewichtsabnahme von 14,4 ± 7,7 kg bzw. 13,9 ± 6,4% ihres Körpergewichts. Bei einer Nachbeobachtung nach einem Jahr zeigte sich, dass die Patienten 95% der Gewichtsabnahme beibehalten konnten.