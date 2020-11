Architekten von Japans NIKKEN SEKKEI stellen mit Design in Dubai Rekord auf

- Das von NIKKEN SEKKEI entworfene One Za'abeel Hochhaus in Dubai enthält das längste freitragende Gebäude der Welt, die Panoramabrücke The Link, die 226 Meter hoch und über 9.500 Tonnen schwer ist -

DUBAI, VAE und TOKIO, 11. November 2020 /PRNewswire/ -- Vertreter der Firma NIKKEN SEKKEI LTD ( https://www.nikken.co.jp/en/ ), dem führenden japanischen Architektur-, Ingenieur- und Stadtplanungsbüro, haben in Dubai kürzlich das längste freitragende Gebäude der Welt, The Link, in einer architektonischen Meisterleistung an seinen endgültigen Bestimmungsort 100 Meter über dem Boden gehoben, wobei diese Panoramabrücke die beiden Türme der Architekturikone verbindet.