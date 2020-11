Größte Real World Studie über die Phagenyx® Therapie bestätigt signifikante, klinische Vorteile in der Behandlung von Patienten mit Schluckbeschwerden (neurogene Dysphagie), bei verschiedenen Grunderkrankungen

Manchester, England (ots/PRNewswire) - Phagenesis Ltd, führend in der Behandlung

von Dysphagie, freut sich heute die Veröffentlichung der größten Studie zur

Pharyngealen Elektrischen Stimulation (PES) (PHADER) in der Zeitschrift

EClinicalMedicine-The Lancet. bekannt geben zu können.



"Diese bisher größte Studie der PES rekrutierte 255 Patienten aus 14

verschiedenen Zentren in Österreich, Deutschland und Großbritannien, mit fünf

verschiedenen Grunderkrankungen. Die Ergebnisse zeigen, dass PES die Behandlung

von Patienten mit schweren Schluckbeschwerden -Dysphagie - die zuvor einem hohen

Komplikationsrisiko ausgesetzt waren (einschließlich einer schweren

Lungenentzündung) grundlegend verändern könnte.", berichtet der Co-Lead-Prüfarzt

von PHADER, Professor Philip Bath von der Universität Nottingham.







zu 90 % der Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma[2], 50-83 % der tracheotomierten

Patienten[3] und bis zu 62 % der Patienten nach künstlicher Beatmung mit oraler

Intubation4]. Dysphagie verzögert die Genesung der Patienten und erhöht

bekanntermaßen das Risiko von Komplikationen wie Aspirationspneumonie (2-4,5-mal

höheres Risiko), Reintubation (2-4-mal höheres Risiko) und Wiederaufnahme auf

die Intensivstation[4],[5],[6], was zu einer bis zu 13-mal höheren Mortalität

führt[5],[6],[7]. Patienten mit Dysphagie benötigen in der Regel eine spezielle

Sondenernährung und haben ein erhöhtes Risiko für Unterernährung und

Dehydrierung. Dysphagie vermindert auch die Lebensqualität und erhöht die Dauer

des Krankenhausaufenthalts um mehr als das Doppelte[6],[8] - was höhere Kosten

und Anforderungen an die Gesundheitssysteme bedingt.



Reinhard Krickl, CEO von Phagenesis, sagt: "Dysphagie ist eine weit verbreitete

Komplikation und kann lebensbedrohlich sein. PHADER bestätigt nicht nur den in

früheren Studien veröffentlichten signifikanten klinischen Nutzen der

Phagenyx®-Behandlung bei Dysphagie nach Schlaganfall, sondern zeigt auch, dass

Patienten, die an Dysphagie nach einem Schädel-Hirn-Trauma oder nach längerer

künstlicher Beatmung leiden, ebenfalls von dieser neuartigen Behandlung

profitieren."



Professor Shaheen Hamdy von der Universität Manchester und Co-Lead-Prüfarzt

fährt fort: "Diese Daten sind insofern hoch relevant, als dass die

Phagenyx®-Behandlung bei einer Reihe von Erkrankungen im Zusammenhang mit

Dysphagie erfolgreich angewendet werden kann. Dies weckt zusätzliche Hoffnung,

dass sich auch kritisch kranke COVID-19-Patienten mit Dysphagie nach künstlicher

Beatmung schneller erholen könnten, wie jüngste Berichte aus 2 europäischen

Krankenhäusern zeigen. Angesichts der aktuellen globalen Pandemie kann dieser Seite 2 ► Seite 1 von 3



