LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Donald Trump

"Wir werden gewinnen", twitterte US-Präsident Donald Trump am Dienstag. Es gebe "große Fortschritte", wie sich in der nächsten Woche zeigen werde. Der Lautsprecher unter den Politikern bleibt also seiner bisherigen Linie treu. Dabei würde dem 74-Jährigen ein selbst verpasster "Maulkorb" bis zur offiziellen Amtsübergabe am 20. Januar hin und wieder ganz gut zu Gesicht stehen - den Mund-Nase-Schutz hat er ja oft genug verweigert./ra/DP/zb