Auckland 'Smart Village' testet selbstfahrendes Shuttle-System

Think Robotics, Dense Air und Ohmio haben sich zusammengetan, um dieses hochmoderne System zu entwickeln und zu bauen, das den zukünftigen Bewohnern von Paerata Rise über eine Smartphone-App den Transport auf Abruf ermöglicht. Sowohl das Netz als auch die Technologie befinden sich derzeit in der Testphase und sollen 2021 in Betrieb genommen werden.

Chris Johnston, Exekutivdirektor von Paerata Rise, erläutert: „Unser Ziel ist es, einer der attraktivsten Wohnorte in Auckland zu sein, und ein Smart Village zu werden, ist eine Erweiterung davon. Wir möchten unseren Einwohnern über ein privates Netzwerk und die modernsten Technologien die bestmögliche Verbindung bieten."

„Wir sind stolz darauf, die einzigartige, erstklassige Gemeinschaft, die in Paerata Rise aufgebaut wird, mit den neuesten Konzepten der Mobilfunktechnologie unterstützen zu können. Bekanntlich lässt sich eine schlechte Netzabdeckung unter anderem an dem Frust erkennen, der für die Nutzer hiermit verbunden ist. Funktioniert ein Netz ausgezeichnet, bleibt es hingegen letztlich unbemerkt und lässt mobile Anwendungen, Dienste und andere Vorteile in den Vordergrund rücken", fügt Ross Spearman, General Manager von Dense Air New Zealand, hinzu.

„Die Realitäten intelligenter Dörfer und vernetzter Nachbarschaften beginnen sich in der Welt um uns herum herauszubilden. Da aber die wirklich intelligenten Merkmale in die Fundamente der Gemeinschaften integriert werden müssen, führen wir dieses Projekt in diesem Stadium unserer Entwicklung durch", erläutert Johnston.

Während der aktuellen Testphase werden die Mitarbeiter des Smart Village-Projekts das Kleinzellennetz von Dense Air nutzen, um verschiedene Arten elektronischer Methoden und Sensoren zur Datenerfassung zu testen und die Erprobung des autonomen Shuttles - das im Oktober vor Ort angekommen ist und in Paerata Rise hier in Aktion zu sehen ist - auf der Straße fortzusetzen.