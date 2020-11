Nachfrage nach frischen Gänsen hoch - Restaurants erfinderisch

OLDENBURG/BONN (dpa-AFX) - Verbraucher können in diesem Jahr mit leicht sinkenden Preisen für tiefgekühlte Gänse rechnen, müssen aber für frische Freilandware aus Deutschland etwas tiefer in die Tasche greifen. Als Durchschnittspreis für ein Kilo frischer deutscher Freilandgans erwarte sie in diesem Jahr 14,60 Euro, sagte Margit Beck von der Marktinformationsstelle Eier & Geflügel in Bonn. Im vergangenen Jahr lag der Preis bei 14,14 Euro. Für ein Kilo tiefgefrorener Gans aus Polen oder Ungarn wurde im vergangenen Jahr ein Durchschnittspreis von 3,50 Euro aufgerufen. In diesem Jahr dürfte er unter diese Marke sinken, sagte Beck. Die Ganssaison begann am Mittwoch mit dem Martinstag.

Auch der Experte der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg, Albert Hortmann-Scholten, sieht eine zunehmende Spreizung des Marktes. "Die deutsche Frischware ist noch eher im Steigen." Vor allem kleinere Gänsehalter böten ihre Ware auf Vorbestellung an. Das laufe nach wie vor sehr gut. Zum Teil zahlten Kunden bis zu 20 Euro pro Kilo für eine küchenfertige Gans. Gerade kleinere Betriebe in der Direktvermarktung schlachteten die Tiere häufig noch selbst.