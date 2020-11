Project Management Institute stellt Innovations- und Leistungskraft im Projektbereich mit einer Liste der einflussreichsten Projekte des Jahres 2020 ins Rampenlicht

Das Project Management Institute (PMI) stellte heute die 50 einflussreichsten Projekte der vergangenen 18 Monate in seiner jährlich veröffentlichten Liste der Most Influential Projects vor. Unter Most Influential Projects werden überzeugende Projekte aus der ganzen Welt und branchenübergreifend zusammengestellt, die signifikante Meilensteine erreicht und unsere Gesellschaft spürbar beeinflusst haben. Die diesjährige Liste ist die zweite Ausgabe und folgt auf die erstmals von PMI veröffentlichte Liste, die im vergangenen Jahr zu Ehren des 50. Jubiläums von PMI herausgegeben wurde. Hier stehen die 50 eindrucksvollsten Leistungen im Mittelpunkt, die im Verlauf der vergangenen fünf Jahrzehnte durch Projekte möglich gemacht wurden.

Die Ausgabe 2020 der „Most Influential Projects“ zeigt auf, wie Projektfachleute einfallsreiche Wege finden, Initiativen auch angesichts unerwarteter Hindernisse in Verbindung mit der globalen Pandemie weiter voranzubringen. Vor der Kulisse der beispiellosen Herausforderungen für die Wirtschaft und die Gesellschaft in diesem Jahr gehörten auch pandemiebezogene Projekte, wie die Ermittlung von Kontaktpersonen in Island, „Learning Passport“ und die US-amerikanische digitale Reaktion, zu den Spitzenreitern der Projektliste. Zusätzlich zu der Hauptliste der Top-50 veröffentlichte das PMI auch 30 Listen zur Würdigung der 10 einflussreichsten Projekte in diversen Regionen und Branchen. Insgesamt umfassten die Listen mehr als 250 bahnbrechende Leistungen und stellten die Fortschritte in den Blickpunkt, die in langfristigen, innovativen Projekten in den Bereichen Verkehr, erneuerbare Energie, Architektur, Technologie und anderen erzielt wurden.

„Wir leben in einer von Veränderungen und Unsicherheit geprägten Welt - und COVID-19 hat diese Trends mit bedeutsamen plötzlichen Schocks und Unterbrechungen in der Geschäftswelt und Gesellschaft selbst beschleunigt“, so Sunil Prashara, President und CEO des Project Management Institute. „Unsere Liste der einflussreichsten Projekte für 2020 sollte uns hoffnungsvoll stimmen, dass wir diese Herausforderungen annehmen und selbst die kühnsten Ideen verwirklichen können. Vor den schwierigsten Hintergrundbedingungen des vergangenen Jahres haben die Projektleiter und Teams dieser innovativen Projekte schwierige Entscheidungen getroffen und konventionelles Denken in Frage gestellt, um Fortschritte zu erzielen. Im Verlauf des Wiederaufbaus und der Erholung von diesen schwierigen Zeiten brauchen wir die Kreativität, Kooperation, Disziplin und Entschlossenheit, die in all diesen Projekten zutage treten, um einen besseren Weg in die Zukunft zu ebnen.“