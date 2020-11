NuScale Power gibt zusätzliche 25-prozentige Leistungssteigerung des NuScale Power Module sowie zusätzliche Kraftwerkslösungen bekannt

NuScale Power gab heute bekannt, dass NuScale durch weitere Value-Engineering-Bemühungen unter Verwendung fortschrittlicher Test- und Modellierungstools das NuScale Power Module (NPM) analysiert hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass es zusätzliche 25 Prozent mehr Leistung pro Modul für insgesamt 77 MWe pro Modul (brutto) erzeugen kann, was zu etwa 924 MWe für das 12-Modul-Flaggschiff-Kraftwerk führt. Darüber hinaus kündigt NuScale Optionen für kleinere Kraftwerkslösungen in den Größen mit vier Modulen (ca. 308 MWe) und sechs Modulen (ca. 462 MWe) an.

„Ohne die beispiellose Sicherheit unserer Konstruktion zu beeinträchtigen, haben unsere Ingenieure einmal mehr bewiesen, dass die Technologie von NuScale erstklassig ist und erhebliche Kosteneinsparungen und Anpassungsmöglichkeiten auf einem Niveau bietet, das auf dem Atomkraftmarkt noch nicht erreicht wurde“, sagte John Hopkins, Vorsitzender und Chief Executive Officer von NuScale Power. „Mit diesem Fortschritt zeigt NuScale weiterhin, dass es im Wettlauf um die Kommerzialisierung kleiner modularer Reaktoren weltweit führend ist.“