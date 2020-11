Cloudflare kündigt Pläne für erste Niederlassung in Frankreich an und investiert so weiterhin in den Erfolg, die Innovation und das Wachstum seiner europäischen Kunden

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das seinen Beitrag dazu leistet, das Internet besser zu machen, gab heute bekannt, dass Paris, Frankreich, der Standort seiner vierten Niederlassung in Europa sein und so die wachsende Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterstützen wird. Paris steht nach dem europäischen Hauptsitz des Unternehmens in London und den Niederlassungen in München (Deutschland) und Lissabon (Portugal) für ein wachsendes Cloudflare-Team und den Ausbau der Präsenz in Europa. Das Pariser Team von Cloudflare wird dem Unternehmen helfen, die Bekanntheit der Marke zu steigern, Kunden zu unterstützen und zu gewinnen sowie neue Talente zu rekrutieren. Im Rahmen der Ankündigung begrüßt Cloudflare seinen ersten Leiter für Frankreich, Boris Lecoeur, eine erfahrene Führungskraft aus der Region mit mehr als zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung im Bereich Software und Technologie, der dieses neue Büro und das Team leiten wird.

„Frankreich ist die siebtgrößte Volkswirtschaft und hat die größte Konzentration von Fortune-Global-500-Unternehmen in Europa. Dies war schon immer eine wichtige Region für uns, und in Paris befindet sich eines der ersten europäischen Rechenzentren, das wir vor fast einem Jahrzehnt in Betrieb genommen haben“, sagte Matthew Prince, der Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Aufgabe des in Paris ansässigen Teams wird es sein, sich für diese wachsende Unternehmenslandschaft einzusetzen, näher an unseren Kunden zu sein und unser Geschäft in der Region auszubauen.“

Aktuell umfasst das Netzwerk von Cloudflare 78 Städte in der EMEA-Region, darunter drei Städte in Frankreich. Cloudflare investierte erstmals in Frankreich, als das Unternehmen mit seinem Netzwerk im Jahr 2011 nur acht Monate nach seiner Gründung nach Paris expandierte. Mit Rechenzentren in mehr als 200 Städten in über 100 Ländern weltweit baut das Unternehmen seine Präsenz weiter aus, um überall noch näher an den mit dem Internet verbundenen Nutzern zu sein.

Mit mehr als 3,2 Millionen Kunden weltweit gehören die Kunden von Cloudflare in der EMEA-Region den verschiedensten Branchen und Größenordnungen an. Zu den französischen Kunden zählen Unternehmen wie L'Oréal, Solocal, Criteo, Allianz France und Webedia, Logistikunternehmen wie DPDgroup (Le Groupe La Poste), Bildungseinrichtungen wie INSEAD und renommierte Start-ups wie Back Market, Happn, Wildmoka und Sendinblue. Cloudflare unterhält darüber hinaus Partnerschaften mit einer Reihe von Unternehmen, wie Alter Way, Hardis Group, Smile, SoftwareONE usw., die zum Aufbau eines gemeinsamen Kundenstamms im Land beitragen sollen.