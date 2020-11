---------------------------------------------------------------------------

Corestate mit deutlicher Erholung im 3. Quartal 2020 - Finanzausblick für das Gesamtjahr bestätigt



* Konzernumsatz von EUR 143 Mio.; EBITDA von EUR 46 Mio. und bereinigtes Konzernergebnis von EUR 21 Mio.



* Solides organisches Wachstum der Real Estate AuM um +4,1% in 2020

* Mezzanine-Geschäft der HFS zeigt Stärke in der Krise

* Nettoverschuldung signifikant auf EUR 449 Mio. reduziert

* CIO Hübener blickt zuversichtlich auf 2021



Frankfurt, 11. November 2020. Corestate Capital Group (Corestate), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht. Demnach ist das Kerngeschäft, die Real Estate Assets under Management, organisch seit Jahresbeginn um 4,1% auf EUR 25,2 Mrd. gestiegen. Das verwaltete Fondsvermögen, das auch Nicht-Immobilien-Assets umfasst, lag am 30. September 2020 bei EUR 28,4 Mrd. In diesen Zahlen spiegelt sich, dass der Markt für Immobilieninvestments nach Rückschlägen durch COVID-19 im zweiten Quartal nun in wichtigen Teilen wieder Fahrt aufgenommen hat.

Corestate hat in den ersten neun Monaten 2020 einen Konzernumsatz von EUR 142,7 Mio. erwirtschaftet (Vorjahreszeitrum: EUR 185,6 Mio.), ein EBITDA von EUR 46,1 Mio. (Vorjahreszeitrum: EUR 100,1 Mio.) und ein bereinigtes Konzernergebnis von EUR 20,8 Mio. (Vorjahreszeitrum: EUR 67,6 Mio.). Das Konzernergebnis lag bei EUR 4,4 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 51,3 Mio.).

Die Nettofinanzverschuldung wurde deutlich auf EUR 449 Mio. gesenkt (Ende Juni 2020: EUR 530 Mio). Der Verschuldungsgrad, also das Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA lag bei 3,7x (Ende Juni 2020: 4,0x). Auf Basis der bereits angekündigten Entschuldung bestätigt das Unternehmen nochmals den mittelfristigen Zielkorridor von 2,0x bis 3,0x.

Helvetic Financial Services (HFS), die Mezzanine-Finanzierungstochter, blickt auf ein solides Fondsjahr 2019/2020 zurück (Fondsjahresende am 31. Oktober). Trotz der COVID-19-Pandemie haben die HFS-Finanzierungsfonds ihre marktführende Stellung ausbauen können und liefern stabile Renditen für die Investoren. Zu den Erfolgsfaktoren, die sich als wichtig gerade in Krisenzeiten erweisen, gehören die breite Streuung über weit mehr als 50 Einzelinvestments, der klare Fokus auf attraktive Wohnbauprojekte in Metropolregionen sowie ein professionelles und aktives Fondsmanagement. Hinzu kommt, dass Banken und andere Marktteilnehmer sich aktuell mit Neuengagements im Mezzanine-Bereich für Immobilien zurückhalten, was die exzellente Marktposition und Wachstumsaussichten der HFS mit ihrem derzeitigen Fondsvolumen von rund EUR 1,3 Mrd. sehr begünstigt. Entsprechend liegt die Pipeline an potenziellen neuen Projekten auf einem Rekordniveau.