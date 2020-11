Corestate mit deutlicher Erholung im 3. Quartal 2020 - Finanzausblick für das Gesamtjahr bestätigt

Konzernumsatz von € 143 Mio.; EBITDA von € 46 Mio. und bereinigtes Konzernergebnis von € 21 Mio.

Solides organisches Wachstum der Real Estate AuM um +4,1% in 2020

Mezzanine-Geschäft der HFS zeigt Stärke in der Krise

Nettoverschuldung signifikant auf € 449 Mio. reduziert

CIO Hübener blickt zuversichtlich auf 2021

Frankfurt, 11. November 2020. Corestate Capital Group (Corestate), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht. Demnach ist das Kerngeschäft, die Real Estate Assets under Management, organisch seit Jahresbeginn um 4,1% auf € 25,2 Mrd. gestiegen. Das verwaltete Fondsvermögen, das auch Nicht-Immobilien-Assets umfasst, lag am 30. September 2020 bei € 28,4 Mrd. In diesen Zahlen spiegelt sich, dass der Markt für Immobilieninvestments nach Rückschlägen durch COVID-19 im zweiten Quartal nun in wichtigen Teilen wieder Fahrt aufgenommen hat.

Corestate hat in den ersten neun Monaten 2020 einen Konzernumsatz von € 142,7 Mio. erwirtschaftet (Vorjahreszeitrum: € 185,6 Mio.), ein EBITDA von € 46,1 Mio. (Vorjahreszeitrum: € 100,1 Mio.) und ein bereinigtes Konzernergebnis von € 20,8 Mio. (Vorjahreszeitrum: € 67,6 Mio.). Das Konzernergebnis lag bei € 4,4 Mio. (Vorjahreszeitraum: € 51,3 Mio.).

Die Nettofinanzverschuldung wurde deutlich auf € 449 Mio. gesenkt (Ende Juni 2020: € 530 Mio). Der Verschuldungsgrad, also das Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA lag bei 3,7x (Ende Juni 2020: 4,0x). Auf Basis der bereits angekündigten Entschuldung bestätigt das Unternehmen nochmals den mittelfristigen Zielkorridor von 2,0x bis 3,0x.