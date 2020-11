VIB Vermögen setzt profitablen Wachstumskurs im 3. Quartal 2020 erfolgreich fort

- Umsatz steigt im Neunmonatszeitraum 2020 um 4,1 Prozent auf 70,4 Millionen Euro

- FFO erhöht sich um 4,4 Prozent auf 38,1 Millionen Euro

- Konzernergebnis steigt deutlich um 21,7 Prozent auf 46,4 Millionen Euro

- Prognose für das Gesamtjahr 2020 wird erneut vom Vorstand bestätigt

Neuburg/Donau, 11. November 2020 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat auch im dritten Quartal 2020 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. In einem anspruchsvollen Marktumfeld wurden sowohl Umsatzerlöse als auch Gewinn gesteigert. Die Umsatzerlöse wuchsen in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 auf rund 70,4 Millionen Euro - ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das um Bewertungseffekte und Sondereinflüsse bereinigte EBT verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 43,5 Millionen Euro nach 41,9 Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2019. Aufgrund positiver Bewertungseffekte legte das Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahresniveau signifikant um 21,7 Prozent auf 46,4 Millionen Euro zu.

Im Berichtszeitraum blieben die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise überschaubar. Mit einzelnen Mietern unseres Portfolios wurden aufgrund der Coronakrise individuelle Vereinbarungen getroffen. In diesem Zusammenhang hat die VIB mit Stand 30. Oktober 2020 Mietstundungen in Höhe von 550 TEUR (31. Juli 2020: 575 TEUR) sowie in einzelnen Fällen auch Mieterlasse in Höhe von 376 TEUR (31. Juli 2020: 330 TEUR) gewährt.

Immobilienportfolio weiter vergrößert

Im Jahresverlauf wurde das Immobilienportfolio des VIB-Konzerns kontinuierlich ausgebaut und umfasste zum Stichtag des 30. September 2020 insgesamt 113 Objekte mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 1,19 Millionen Quadratmetern. Die Leerstandsquote lag mit 2,6 Prozent weiterhin auf einem erfreulich niedrigen Niveau.