Scout24 nach Abschluss des dritten Quartals auf gutem Weg zur Erfüllung der Jahresprognose 2020

Wachstumsinitiativen wieder aufgenommen: Multi-Channel-Werbekampagne gestartet, Produktoptimierungen umgesetzt und neue Produkte eingeführt

Q3-Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um 1 % auf 89,6 Millionen Euro gestiegen

Residential Real Estate Segment mit 3,3 % Umsatzwachstum stärkster Wachstumstreiber trotz fortgeführter "free-to-list" Initiative



München / Berlin, 11. November 2020



Das Geschäftsmodell der Scout24-Gruppe erweist sich während der Covid-19-Pandemie als widerstandsfähig und robust. Die Auswirkungen der Krise konnten so abgefedert werden, dass der Q3-Konzernumsatz im Vorjahresvergleich sogar leicht um 1,0 % auf 89,6 Millionen Euro (Q3 2019: 88,7 Millionen Euro) gestiegen ist. Und dies, obwohl die "free-to-list" Initiative für private Inserenten auch in diesem Quartal aufrechterhalten wurde und das Werbegeschäft mit Dritten marktbedingt weiter rückläufig ist. Der Neunmonatsumsatz stieg ebenfalls um 1,0 %, von 260,0 Millionen Euro auf 262,6 Millionen Euro. Damit befindet sich Scout24 auf gutem Weg, das im August formulierte Ziel nahezu stabiler Jahresumsätze zu erreichen.

Gleichzeitig wurden im dritten Quartal die ursprünglich geplanten Wachstumsschritte wieder aufgenommen. Dies zeigt sich insbesondere im Marketingaufwand und damit auch in einer leicht rückläufigen Q3 EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 58,2 % (Q3 2019: 58,7 %). Auf die Neunmonatsperiode bezogen stieg die Marge auf 60 % (9M 2019: 59,2 %), was ebenfalls im Rahmen des Jahresziels liegt.

WICHTIGE KENNZAHLEN KONZERN

In Millionen Euro Q3 2020 Q3 20191 Änderung 9M 2020 9M 20191 Änderung Konzernumsatzerlöse 89,6 88,7 +1,0 % 262,6 260,0 +1,0 % EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 52,2 52,0 +0,3 % 157,6 153,9 +2,4 % EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 58,2 % 58,7 % -0,5 Pp 60,0 % 59,2 % +0,8 Pp 1 Die Vorjahreszahlen wurden gemäß IFRS 5 rückwirkend um die nicht fortgeführten Geschäftstätigkeiten angepasst.

"Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist auch in Zeiten von Covid-19 weiter intakt. Gleichwohl sind die erschwerten Bedingungen, unter denen dieses Geschäft derzeit stattfindet, ein Ansporn für uns, Immobilientransaktionen noch einfacher und digitaler abzubilden. Entsprechend stark haben wir im abgelaufenen Quartal in die Optimierung und Erweiterung unseres Produktportfolios investiert. Zudem unterstützen wir unsere Maklerkunden seit Mitte September mit einer deutschlandweiten Werbekampagne, die noch bis Mitte November fortgesetzt wird. Mit all diesen Maßnahmen treiben wir das zukünftige Wachstum unseres Marktnetzwerks und damit unser Umsatzpotenzial weiter voran", kommentiert Tobias Hartmann, CEO der Scout24 AG.

"Das Geschäft von Scout24 hat sich in den neun Monaten des Jahres vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie gut entwickelt. Dies haben wir zum Anlass genommen, im dritten Quartal weiter in unsere Plattform zu investieren. Die nachhaltige Leistungsfähigkeit unseres Geschäfts unterstreicht zudem der um knapp 9 % höhere operative Cashflow von inzwischen fast 100 Millionen Euro in neun Monaten. Auf Basis dieser guten Ergebnisse in einem anhaltend schwierigen Umfeld sind wir weiterhin zuversichtlich, auch unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen", erklärt Dirk Schmelzer, CFO der Scout24 AG.

Residential Real Estate Geschäft trotz "free-to-list" sehr robust

Den größten Beitrag zu den Q3 2020 Gesamtumsätzen von ImmoScout24 leistete das Residential Real Estate Geschäft mit 72 % (Q3 2019: 71 %). Dieses Segment hat sich insbesondere aufgrund von vertraglich gesicherten Umsätzen mit Immobilienmaklern in der Covid-19-Krise am widerstandsfähigsten gezeigt. Die Segmentumsätze stiegen in Q3 2020 um 3,3 % von 62,9 Millionen Euro auf 64,9 Millionen Euro.

Umsätze mit gewerblichen Kunden, also Maklern, Hausverwaltungen und Finance-Kunden (Sparkassen und Banken), stiegen im dritten Quartal um starke 5,7 %, während Umsätze mit Privatkunden um 1,6 % zurückgingen. Dieser Rückgang ist auf entgangene Umsatzerlöse infolge des kostenlosen Listing Angebots für private Inserenten zurückzuführen, die nur teilweise durch steigende Umsätze aus Konsumentenprodukten wie MieterPlus und KäuferPlus kompensiert wurden.

Im dritten Quartal 2020 wurden ursprünglich für einen früheren Zeitraum des Jahres geplante Wachstumsinitiativen wieder aufgenommen. Dies beinhaltet einerseits die in dieses Quartal verschobene Werbekampagne, andererseits die wieder angelaufenen Performance Marketing Aktivitäten, beispielsweise für das Produkt "Realtor Lead Engine" und die Konsumentenprodukte. Die Residential Real Estate EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ging dabei um zwei Prozentpunkte auf 61,4 % in Q3 2020 zurück.

Die Kundenzahlen sind im dritten Quartal weiter gestiegen. So konnten im Vergleich zum Vorjahr 1.054 Kern-Kunden (Makler, Hausverwaltungen / Wohnungsbaugesellschaften und Finance-Kunden) hinzugewonnen werden. Die Zahl der Residential Real Estate Partner belief sich demnach zum 30. September 2020 auf insgesamt 17.216. Der ARPU für das dritte Quartal lag bei 703 Euro, 2,1 % niedriger als im Vorjahr Q3 2019, aber 1,9 % höher als im stärker Covid-19-belasteten Vorquartal Q2 2020.

Kunden im Bereich Business Real Estate in Q3 zurückhaltender als im Vorjahr

Das Business Real Estate Segment machte im dritten Quartal 2020 19 % (Q3 2019: 20 %) der Außenumsätze von ImmoScout24 aus. Während die Business Real Estate Umsätze im Neunmonatsvergleich noch ein leichtes Wachstum verzeichneten, gingen sie im dritten Quartal 2020 um 1,5 % auf 17,1 Millionen Euro (Q3 2019: 17,3 Millionen Euro) zurück. Dabei stiegen die vertraglich gesicherten Umsätze mit Business Real Estate Maklern. Die Umsätze mit Projektentwicklern zeigten aufgrund einer geringeren Anzahl von Projekten und teilweiser Buchung günstigerer Pakete durch Projektentwickler einen rückläufigen Trend.

Die EBITDA Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit des Segments Business Real Estate blieb im Quartalsvergleich nahezu stabil (Q3 2020: 69,6 %; Q3 2019: 69,7 %).

Die Anzahl der Business Real Estate Partner sank im Vergleich zum Vorjahr leicht um 12 Partner auf 2.789 zum 30. September 2020. Der ARPU für das dritte Quartal lag bei 1.715 Euro, 2,6 % niedriger als im Vorjahr. Dieser Rückgang ist primär auf die rückläufigen Umsätze mit Projektentwicklern zurückzuführen.

Media & Other Segment primär aufgrund des schrumpfenden Werbegeschäfts mit rückläufigen Umsätzen und Marge

Der Anteil der Media & Other Umsätze an den Gesamtumsätzen von ImmoScout24 ist primär aufgrund des markt- und Covid-19-bedingt schrumpfenden Werbegeschäfts weiter rückläufig. Absolut betrachtet gingen die Media & Other Segmentumsätze von 8,5 Millionen Euro in Q3 2019 um 10,4 % auf 7,6 Millionen Euro in Q3 2020 zurück. Die Tochtergesellschaft FLOWFACT verzeichnete rückläufige Umsätze aufgrund der Umstellung von einem Lizenz-Bezahlmodell auf ein "Software as a Service" Modell. Im September stellte die FLOWFACT ihre neue Produktwelt für Makler vor. Diese besteht aus drei verschiedenen Paketen je nach Kundengröße. Kunden, die gleichzeitig ImmoScout24-Kunden sind, profitieren von einer Reihe von Vorteilen. ImmoScout24 Österreich hat sich im Quartalsvergleich mit einem Umsatzplus von 5,5 % trotz der Covid-19 Krise überdurchschnittlich entwickelt.

Die EBITDA Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit des Segments Media & Other sank im Quartalsvergleich um 8 Prozentpunkte von 46,6 % auf 38,6 %.

FINANZKENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

In Millionen Euro Q3 2020 Q3 20191 Änderung 9M 2020 9M 20191 Änderung Konzernumsatzerlöse 89,6 88,7 +1,0 % 262,6 260,0 +1,0 % EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit2

(inklusive Konzernfunktionen/Konsolidierung/Sonstige) 52,2 52,0 +0,3 % 157,6 153,9 +2,4 % EBITDA-Marge aus gewöhnlicher

Geschäftstätigkeit3 in % 58,2 % 58,7 % -0,5 Pp 60,0 % 59,2 % +0,8 Pp EBITDA 44,1 43,8 +0,7 % 140,5 117,3 +19,8 % Ergebnis je Aktie (unverwässert, fortgeführtes Geschäft) 0,20 0,16 +25,0 % 0,63 0,41 +53,7 % Außenumsätze ImmoScout24 89,6 88,7 +1,1 % 262,5 259,9 +1,0 % davon Residential Real Estate 64,9 62,9 +3,3 % 188,2 182,9 +2,9 % davon Residential Real Estate Partner 45,0 42,6 +5,7 % 129,9 123,1 +5,6 % davon Consumer 19,9 20,3 -1,6 % 58,3 59,8 -2,6 % davon Business Real Estate 17,1 17,3 -1,5 % 51,6 51,4 +0,5 % davon Media & Other 7,6 8,5 -10,4 % 22,7 25,6 -11,6 % EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit2

(ohne Konzernfunktionen/Konsolidierung/Sonstige) 54,7 55,9 -2,2 % 165,1 161,4 +2,3 % davon Residential Real Estate 39,8 39,9 -0,1 % 119,3 115,3 +3,5 % davon Business Real Estate 11,9 12,1 -1,5 % 36,8 35,3 +4,2 % davon Media & Other 2,9 4,0 -25,7 % 9,0 10,8 -16,5 % EBITDA-Marge aus gewöhnlicher

Geschäftstätigkeit3 in % 61,0 % 63,0 % -2,0 Pp 62,9 % 62,1 % +0,8 Pp davon Residential Real Estate 61,4 % 63,4 % -2,0 Pp 63,4 % 63,0 % +0,4 Pp davon Business Real Estate 69,6 % 69,7 % -0,1 Pp 71,3 % 68,7 % +2,6 Pp davon Media & Other 38,6 % 46,6 % -8,0 Pp 39,8 % 42,2 % -2,4 Pp Aktivierte Eigenleistungen 5,3 4,0 +34,2 % 16,1 9,9 +63,8 % Aktivierte Eigenleistungen in % vom Umsatz 5,9 % 4,5 % +1,4 Pp 6,1 % 3,8 % +2,3 Pp

NICHT-FINANZIELLE KENNZAHLEN

IS24.de Listings4 422.563 432.870 -2,4 % 420.464 438.124 -4,0 % IS24.de monatliche Nutzer (in Millionen)5 13,9 13,8 +0,2 % 14,5 13,4 +8,0 % IS24.de monatliche Sessions (in Millionen)6 99,4 96,0 +3,5 % 106,9 95,9 +11,5 %

Nettoergebnis steigt deutlich überproportional zum EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

Während das Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Neunmonatsvergleich insbesondere aufgrund von Wachstumsinvestitionen in Form höherer aktivierter Eigenleistungen sowie der im zweiten Quartal kurzfristig eingeleiteten Kostensparmaßnahmen mit 2,4 % überproportional zum Umsatz stieg, blieb es im dritten Quartal nahezu stabil (Q3 2020: 52,2 Millionen Euro; Q3 2019: 52,0 Millionen Euro). Rechnet man Konzernfunktionen/Konsolidierung/Sonstige aus den Kosten heraus, ergibt sich eine EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für ImmoScout24 (alle drei Segmente zusammengenommen) von 61,0 % für Q3 2020 (Q3 2019: 63,0 %).

Das unbereinigte EBITDA des Konzerns stieg in Q3 2020 um 0,7 %, von 43,8 Millionen Euro auf 44,1 Millionen Euro. Im Neunmonatsvergleich stieg es um 19,8 % auf 140,5 Millionen Euro. Dies ist primär auf die im ersten Halbjahr 2020 signifikant niedrigeren Personalkosten aus anteilsbasierten Vergütungen zurückzuführen sowie auf niedrigere M&A-Kosten.

Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich im dritten Quartal um 21,3 %, von 16,9 Millionen Euro auf 20,5 Millionen Euro. Diese Zahlen beziehen sich auf das fortgeführte Geschäft der Scout24 Gruppe. Die Veränderung resultierte im Wesentlichen aus einem verbesserten Finanzergebnis. Bezogen auf eine volumengewichtete durchschnittliche Aktienanzahl von 101.518.276 Stück ergibt sich daraus ein (unverwässertes) Ergebnis je Aktie von 0,20 Euro in Q3 2020 (Q3 2019: 0,16 Euro; Aktienstückzahl: 107.406.596). Im Neunmonatsvergleich stieg das Ergebnis des fortgeführten Geschäfts nach Steuern aufgrund der bereits genannten Kosteneffekte um 46,4 % auf 64,7 Millionen Euro. Pro Aktie betrug es 0,63 Euro in 9M 2020 im Vergleich zu 0,41 Euro in 9M 2019 (Aktienstückzahl: 103.329.162 bzw. 107.534.824).

Bezieht man das Nachsteuerergebnis der nicht fortgeführten Aktivitäten - inklusive des Veräußerungsgewinns aus der AutoScout24 Transaktion - mit ein, ergibt sich ein Ergebnis je Aktie für die Aktionäre der Muttergesellschaft von 0,19 Euro für Q3 2020 (Q3 2019: 0,32 Euro) und von 22,44 Euro für 9M 2020 (9M 2019: 0,80 Euro).

Jahresprognose vorbehaltlich COVID-19-Auswirkungen bestätigt

Die Geschäftsentwicklung und die Ergebnisse des dritten Quartals entsprechen den Erwartungen des Vorstands. Auch der Monat Oktober entwickelte sich weitgehend nach Plan. Daher hält der Vorstand - trotz der aktuell stark erhöhten Covid-19-Fallzahlen und der von der deutschen Bundesregierung ausgerufenen "Lockdown Light" Maßnahmen - an der im Halbjahresbericht am 13. August 2020 formulierten Jahresprognose fest.

Demnach erwartet der Vorstand für die Scout24-Gruppe im Gesamtjahr 2020 einen Konzernumsatz etwa auf Vorjahresniveau sowie eine Konzern-EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um die 60 %-Marke.

Für alle drei Segmente zusammen genommen erwartet der Vorstand eine EBITDA-Marge (ImmoScout24; ohne zentrale Konzernfunktionen/Konsolidierung/Sonstige) um die 62 %-Marke.

Für die ausführliche Prognose und die zugehörigen Annahmen wird auf die Erläuterungen im Halbjahresbericht 2020 verwiesen, der auf der Unternehmenswebseite unter www.scout24.com/investoren/finanzberichte-praesentationen verfügbar ist.

Eine der dort genannten Annahmen setzt voraus, dass es zu keinen neuerlichen Covid-19 "Lockdown" Maßnahmen kommt. Die von der deutschen Bundesregierung ausgerufenen "Lockdown Light" Maßnahmen erlauben es Maklern und Notaren zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, ihre Geschäftsaktivitäten trotz der aktuell stark erhöhten Covid-19-Fallzahlen weiter auszuüben. Unter anderem aufgrund verbesserter und neuer digitaler Produkte wird ImmoScout24 zunehmend genutzt, wie die aktuellen Traffic-Zahlen belegen. Die im dritten Quartal weiter steigenden Preise für Wohnimmobilien zeigen, dass Miet- und Kauftransaktionen weiter stattfinden. Der Gewerbeimmobilienmarkt ist von der Covid-19-Pandemie stärker betroffen. Auswirkungen hiervon erwartet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr in geringem Maß.

Quartalsmitteilung Q3 2020

Die vollständige Quartalsmitteilung 2020 steht unter www.scout24.com/investoren/finanzberichte-praesentationen zur Verfügung.

Telefonkonferenz

Am 11. November 2020 um 15:00 Uhr MEZ wird Scout24 einen Webcast mit Telefonkonferenz zu den Q3 2020 Ergebnissen abhalten.

Link zum live Webcast (ohne telefonische Einwahl): https://webcasts.eqs.com/scout20201111

Finanzanalysten und Investoren können sich unter folgenden Einwahldaten in die Telefonkonferenz einwählen:

DE: +49 69 2222 2018

UK: +44 330 336 9411

USA: +1 929-477-0324

Teilnehmer Code: 2944174

Über diesen Link können eingewählte Teilnehmer die Präsentationsfolien live mitverfolgen:

https://webcasts.eqs.com/scout20201111/no-audio

Die Wiederholung der Konferenz ist abrufbar unter: https://webcasts.eqs.com/scout20201111

Nächste Termine

Scout24 plant die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 am Donnerstag, den 25. März 2021 zu veröffentlichen.



Über Scout24

Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit der Online-Plattform ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter und Käufer zusammen. Mit rund 14,5 Millionen Besuchern pro Monat ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf Twitter und LinkedIn. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.

