home24 erzielt in Q3 2020 ein Umsatzwachstum von 54 %, verbessert die Profitabilität um 13 %-Punkte und hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 an



* home24-Umsatz wuchs in Q3 2020 währungsbereinigt auf 118 Millionen Euro bzw. um 54 % verglichen mit dem Vorjahresquartal, angetrieben sowohl durch ein Wachstum an Neukunden als auch durch mehr Umsatz durch Bestandskunden.



* Gleichzeitig wurde eine Profitabilitätsverbesserung um 13 %-Punkte in Q3 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreicht, was zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 4 % führte.



* Der Cashflow war in Q3 2020 erneut positiv und damit auch über den Zeitraum der letzten zwölf Monate.



* Der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 betrug währungsbereinigt 339 Millionen Euro und wuchs damit um 38 % im Vergleich zum Vorjahr.



* Der Auftragseingang stieg in Q3 2020 währungsbereinigt um 45 %. In Q4 2020 bleibt das Momentum positiv: home24 verzeichnet aktuell ein währungsbereinigtes Wachstum der Auftragseingänge von über 60 %.

* home24 erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr 2020 und plant nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 38 % bis 42 % und einer bereinigten EBITDA-Marge in der Spanne von 2 % bis 4 %.

Berlin, 11. November 2020 - home24 SE ("home24", das "Unternehmen") knüpfte in Q3 2020 an die erfolgreiche Entwicklung der ersten Jahreshälfte 2020 an und verzeichnete ein weiteres Rekordquartal. Angetrieben von einem währungsbereinigten Wachstum der Auftragseingänge von 45 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und der teilweisen Umsatzrealisierung von Aufträgen aus Q2 2020 erzielte das Unternehmen in Q3 2020 einen währungsbereinigten Umsatz von 118 Millionen Euro (Vorjahr: 85 Millionen Euro). Verglichen mit dem Vorjahresquartal entspricht dies einer Steigerung von 54 %. Aufgrund der Abwertung des brasilianischen Real gegenüber dem Euro fällt der Währungseffekt bei den Geschäftszahlen zusehends deutlicher ins Gewicht. Einschließlich dieser Währungseffekte lag der Konzernumsatz in Q3 2020 39 % über dem des Vorjahresquartals. In Q3 2020 konnte der Umsatz in Brasilien währungsbereinigt um 88 % auf 29 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden, in Europa wuchs er um 42 % auf 89 Millionen Euro.