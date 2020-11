DGAP-News BMEX Gold Inc.: BMEX Gold berichtet über aktuellen Stand des Bohrprogramms und nimmt Victor Cantore als Spezialberater in den Board of Directors auf (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.11.2020, 07:54 | 85 | 0 | 0 11.11.2020, 07:54 | BMEX Gold Inc.: BMEX Gold berichtet über aktuellen Stand des Bohrprogramms und nimmt Victor Cantore als Spezialberater in den Board of Directors auf ^

DGAP-News: BMEX Gold Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis BMEX Gold Inc.: BMEX Gold berichtet über aktuellen Stand des Bohrprogramms und nimmt Victor Cantore als Spezialberater in den Board of Directors auf 11.11.2020 / 07:54

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- BMEX Gold berichtet über aktuellen Stand des Bohrprogramms und nimmt Victor Cantore als Spezialberater in den Board of Directors auf Vancouver, Kanada - 11. November 2020. BMEX Gold Inc. (TSX-V: BMEX) (FSE: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") legt einen Fortschrittsbericht über ihr 4.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm ("Phase 1") auf der unternehmenseigenen Liegenschaft King Tut ("King Tut") vor. Der erste Teil des Phase-1-Programms umfasst 25 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2.000 m, die auf die Zone Authier East zielen und die historischen geologischen Modelle präzisieren werden.

In Phase 1 werden die Bohrungen in Abständen von 50 m über einen Bereich angesetzt, in dem zuvor sporadisch historische Bohrungen über einen ca. 400 m langen Profilschnittbereich mit einer lateralen Ausdehnung von 400 m niedergebracht wurden. Die ersten Bohrungen zielen auf die Überprüfung der Einfallgrenze der bekannten Vererzung in einer vertikalen Tiefe von etwa 150 m.

Abbildung 1: Karte der Bohrlöcher

Die erste Bohrung der Phase 1 (TUT-20-001) steht kurz vor der Fertigstellung. Die visuelle Untersuchung des Bohrkerns zeigt Folgendes: - Die Bohrung wurde auf einer felsische Vulkaniteinheit angesetzt und durchteufte schnell eine stark deformierte und alterierte mafische Abfolge. Bruchstückreste, kleine Kissenlaven und Feldspatkörnern könnten mit Andesitströmen und Brekzien übereinstimmen.

- Die im Bohrkern identifizierte grob bis fein laminierte Struktur entspricht einem starken duktilen Verformungsereignis, das die Stufe zum Protomylonit erreicht. Starke Variationen der Kernwinkel und Doppelgefüge weisen auf Scherbänder hin.

- Die hydrothermale Alterationsparagenese besteht aus verschiedenen Prozentsätzen von Dolomit, Ankerit und Glimmer. Zum größten Teil löscht die Intensität der Alteration die gesamte Primärtextur aus und kann als intensive Verformung bezeichnet werden.

- In den Bohrkernabschnitten können verschiedene Gangbildungsepisoden beobachtet werden, meist in Form tektonisch entstandener brekziöser zentimetergroßer Gänge parallel zur Schieferung. Eine späte tektonische Phase scheint mehr Pyrit mit Spuren von Kupferkies und Zinkblende sowie Turmalin- und Eisenkarbonatmineralien zu enthalten. Die Anzahl dieser scheint in ungefähr 130 m Tiefe zuzunehmen.







