Bio-Gate: Gute Chancen für dynamischen Wachstumskurs

Bio-Gate habe gemäß SMC-Research in den letzten Jahren für die eigene Technologieplattform, deren Einsatz eine Veredelung von Produkten mit antibakteriellen / antiviralen Eigenschaften ermöglicht, neue Geschäftsfelder mit erheblichem Potenzial erschlossen. Neben dem etablierten Standbein in der Derma-Kosmetik stellen derzeit Tierpflegemittel und die Beschichtung von Tierim­plantaten dynamische Wachstumstreiber dar.

Bis zur letzten Finanzperiode seien die Fortschritte aus den Zahlen noch nicht richtig ablesbar gewesen, da Verzögerungen bei einzelnen Projekten oder Aufträgen deutliches Wachstum und den anvisierten Sprung in die Profitabilität verhindert hätten. Im ersten Halbjahr 2020 habe das Unternehmen aber mit einer Umsatzsteigerung um 69 Prozent auf 2,4 Mio. Euro eine anziehende Dynamik belegen können. Auch das Ergebnis sei erheblich verbessert worden, auch wenn das EBIT mit -0,3 Mio. Euro aufgrund der Fixkosten der Organisation noch leicht negativ ausgefallen sei.

Für eine kleine Sonderkonjunktur sorge die Covid-19-Pandemie, die eine hohe Nachfrage nach antiviralen Bio-Gate-Produkten bedinge (Handgele, Textil- und Maskensprays, etc.). Als sehr potenzialträchtig stufe SMC-Research in diesem Zusammenhang die entwickelten Imprägnier- und Oberflächensprays ein, die beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Schulen zur Infektionsprävention eingesetzt werden können.

Das Researchhaus sehe insgesamt gute Chancen, dass das Unternehmen den dynamischen Wachstumskurs fortsetzen könne. Denn in den jungen Geschäftsbereichen stehe die Ausschöpfung des Marktpotenzials noch ganz am Anfang. Außerdem erschließe sich Bio-Gate weitere neue Märkte - aktuell werde beispielsweise ein Pflanzenhilfsmittel für den Agrarmarkt getestet.

Perspektivisch zum größten Wachstumstreiber könnte aus Sicht der Analysten aber die serienmäßige Beschichtung von Humanimplantaten werden, für die Bio-Gate mit Aesculap in diesem Jahr einen renommierten Partner habe gewinnen können. Basis der hohen Erwartungen seien die hervorragenden Ergebnisse, die bislang auf der Grundlage der Einzelversorgung von Patienten haben erzielt werden können. Sofern der Zulassungsprozess für beschichtete Produkte reibungslos verlaufe, könnten 2022/23 die ersten Erlöse aus dem Seriengeschäft erzielt werden.

Da die Produkte und Lösungen von Bio-Gate prinzipiell hohe Deckungsbeiträge erwirtschaften, werde das Wachstum nach Einschätzung der Analysten mit einer schnellen und deutlichen Verbesserung der Profitabilität verbunden sein. Das erste Halbjahr habe dies schon angedeutet.

In dem Bewertungsmodell von SMC-Research resultiere daraus ein fairer Wert der Gesellschaft, der mit 5,30 Euro je Aktie trotz der zuletzt sehr starken Performance um mehr als 40 Prozent über dem aktuellen Kurs liege. Da das in vielen Fällen frühe Stadium der Marktdurchdringung ein relativ hohes Prognoserisiko bedinge, lautet das Urteil der Analysten „Speculative Buy“.

