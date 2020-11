Als die Nachricht die Runde machte, die Wahl in den USA könnte entschieden sein, haben die Märkte mit Kursavancen reagiert. Ob dies eine unmittelbare Reaktion auf den möglichen neuen Präsidenten war, oder vielmehr die ..

Als die Nachricht die Runde machte, die Wahl in den USA könnte entschieden sein, haben die Märkte mit Kursavancen reagiert. Ob dies eine unmittelbare Reaktion auf den möglichen neuen Präsidenten war, oder vielmehr die Erleichterung, dass nun die Unsicherheit vorüber sein könnte, lässt sich nicht genau beziffern. Auch wenn es noch eine Hängepartie geben könnte, gehen die Marktteilnehmer offenbar davon aus, dass dieses Thema an der Börse keine Rolle mehr spielen dürfte. Vielmehr bewegte in dieser Woche die Ankündigung, dass ein Impfstoff zur Zulassung eingereicht werden soll, die Fantasie der Händler. Binnen weniger Minuten nach der Ankündigung stieg der DAX am Montag um über 600 Punkte an. Die Hoffnung, dass es nun sehr schnell gehen könnte, dass das Leben wieder zur Normalität findet und die Wirtschaft doch keinen allzu großen Schaden nehmen würde, ließ die Aktienkurse so stark anziehen. Hoffnung ist am Aktienmarkt noch immer eine Triebfeder für Kurssteigerungen, im Gegensatz zu Unsicherheit. Besonders auffällig war in den letzten beiden Tagen das anziehende Volumen, welches so zuletzt nur in der Ausverkaufsphase des Corona-Crashs zu beobachten war. Der MACD-Indikator hat ein Kaufsignal generiert. Die Statistik deutet darauf hin, dass die saisonal positive Zeit bereits begonnen hat. Somit könnte der nun begonnene Trend noch etwas weiter laufen. Die Chance auf neue Höchstkurse ist damit durchaus gegeben. Allerdings wird dies nicht ohne Korrekturen vollzogen werden können. Zunächst ist der DAX zurück in der Seitwärtsrange und wird damit im Bereich von ca. 13.500 Punkten auf einen Widerstand stoßen.