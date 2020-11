Leifheit Aktiengesellschaft: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum und Erhöhung der Jahresprognose

Konzernumsatz in 9M 2020 auf 201,9 Mio. EUR zweistellig gesteigert

Heimatmarkt Deutschland mit Umsatzwachstum von 8,2 Prozent

Konzern-EBIT mit 15,4 Mio. EUR gegenüber Vorjahr mehr als verdoppelt

Werbekampagnen in Q3 steigern Verbrauchernachfrage bei Bestsellern

Vorstand hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für Gesamtjahr 2020 an

Nassau, 11. November 2020 - Die Leifheit AG, einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsartikeln in Europa, hat im dritten Quartal 2020 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und damit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung verzeichnet. So erzielte der Leifheit-Konzern in den ersten neun Monaten 2020 ein Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von 15,4 Mio. EUR. Dieses hat sich gegenüber dem Vorjahreswert somit mehr als verdoppelt (Vorjahr: 7,1 Mio. EUR). Das Ergebniswachstum basiert im Wesentlichen auf der konsequenten Umsetzung der Scaling Up Success Wachstumsstrategie. Der Konzernumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreswert um 13,9 Prozent auf 201,9 Mio. EUR. Gleichzeitig verbesserte der Leifheit-Konzern die Bruttomarge um 1,9 Prozentpunkte auf 44,7 Prozent, was in Kombination mit einem strikten Kostenmanagement zu dem überproportionalen Ergebniswachstum führte. Nach Abzug der Steuern ergab sich für die ersten neun Monate 2020 ein Periodenergebnis in Höhe von 10,6 Mio. EUR (Vorjahr: 4,2 Mio. EUR) sowie ein Ergebnis je Aktie von 1,11 EUR (Vorjahr: 0,45 EUR).