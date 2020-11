Disclaimer

LYNX Deutsche Post: Das hat gesessen – bekommen die Bullen noch mehr Prügel? Die Bullen wussten wohl kaum, wie ihnen geschah, als die Post-Aktie am Dienstag auf einmal gut 12,8 Prozent unter dem Punkt notierte, an dem man am Montagvormittag noch allseits hochgereckte Daumen sah.