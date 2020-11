Marktkommentar: Wall Street - Korrektur beendet?

Die Tech-Aktien underperformen seit der Ankündigung von Pfizer und BioNTech, da eine Rotation von Wachstum zu Value stattfindet.

Aktien mit geringer Marktkapitalisierung und solche, die am stärksten von den Beschränkungen der sozialen Distanzierung betroffen waren, haben sich besser entwickelt. Doch auch der S&P 500 entfernte sich am Dienstag weiter von seinem 2-Monats-Hoch. Einige Analysten sind der Meinung, dass die Rallye zu weit gegangen sein könnte und wiesen daraufhin, dass die beiden Pharmaunternehmen noch einige Hürden zu nehmen haben. Trotz des zweiten Lockdowns hat die Zahl der COVID-19-Todesfälle in Europa 300.000 überschritten und in den USA haben die Krankenhausaufenthalte ein neues Rekordniveau erreicht.

EURUSD bildete am Dienstag eine Tageskerze mit langen Schatten (Doji) aus, nachdem der Kurs am Morgen nicht nach oben aus der kurzfristigen Seitwärtsrange ausbrechen konnte und sich der stärkere Rückgang vom Vormittag als kurzlebig erwies. Nach dem beschriebenen Fehlausbruch notierte das Paar wieder über dem entscheidenden Unterstützungsbereich: Tief vom Freitag, 1,18er-Marke und Fibonacci-Retracement von 38,2%. Haben wir das Tief der korrektiven Bewegung gesehen? Am Mittwoch notiert das Paar leicht höher, aber immer noch unter dem gestrigen Tageshoch.

Der DE30 setzte am Dienstag seine Rallye fort, konnte jedoch das Intraday-Hoch vom Vortag nicht erreichen, sodass ein Test der mehrmonatigen Widerstandszone bei 13.300 Punkten ausblieb. Der Index oszilliert seit Montagmittag um die Marke von 13.125 Punkten, wobei sich die Handelsspanne seit gestern Nachmittag deutlich verengt hat. Am Mittwoch gab der Future im vorbörslichen Handel zuerst etwas nach und notiert eine Stunde vor der Eröffnung der europäischen Sitzung wieder bei 13.180 Punkten.



