11.11.2020 / 08:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Konzernumsatz 10,3 Milliarden Euro (Q3 2019: 11,1 Milliarden Euro) - Bereinigtes EBIT 832 Millionen Euro (Q3 2019: 612 Millionen Euro) / Bereinigte EBIT-Marge 8,1 Prozent (Q3 2019: 5,6 Prozent) - EBIT bei -673 Millionen Euro im dritten Quartal (Q3 2019: -1.971 Millionen Euro) und Nettoergebnis bei -719 Millionen Euro, infolge von bereits mitgeteilten Wertminderungen und Aufwendungen (Q3 2019: -1.986 Millionen Euro)

- Free Cashflow vor Akquisitionen und Carve-out-Effekten 1,8 Milliarden Euro (Q3 2019: 343 Millionen Euro)

- CEO Dr. Elmar Degenhart: "Wir haben uns im dritten Quartal operativ beachtlich gut geschlagen. Für das Gesamtjahr sind wir zuversichtlich, einen positiven Free Cashflow vor Akquisitionen und Carve-out-Effekten zu erzielen."

- Ausblick für das Geschäftsjahr 2020: Konzernumsatz rund 37,5 Milliarden Euro / Bereinigte EBIT-Marge rund 3 Prozent / Positiver Free Cashflow vor Akquisitionen und Carve-out-Effekten

- Milliardenschwere Serienaufträge für Zukunftstechnologien wie integrierte Bremssysteme und Hochvolt-Box für Elektrofahrzeuge

Hannover, 11. November 2020. In einem bleibend stark volatilen Marktumfeld hat Continental im dritten Quartal 2020 insgesamt ein solides Quartalsergebnis erzielt. Das abgelaufene Quartal hat sich wie erwartet operativ besser entwickelt als das historisch schwache zweite Quartal 2020. Demnach lag der Konzernumsatz im dritten Quartal bei 10,3 Milliarden Euro (Q3 2019: 11,1 Milliarden Euro). Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen ergab sich zum vergleichbaren Zeitraum 2019 ein Rückgang von 2,7 Prozent, nachdem dieser im zweiten Quartal 2020 noch bei -40 Prozent gelegen hatte. Das bereinigte operative Ergebnis legte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 832 Millionen Euro zu (Q3 2019: 612 Millionen Euro). Das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 8,1 Prozent (Q3 2019: 5,6 Prozent)







