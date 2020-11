MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Bechtle nach endgültigen Quartalszahlen und einer Anhebung der Prognose auf "Add" mit einem Kursziel von 169 Euro belassen. Bereits nach den vorläufigen Kennziffern habe er angemerkt, dass die Jahresprognose des IT-Dienstleisters für den Vorsteuergewinn deutlich Luft nach oben habe, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bechtle entwickle sich in einer schwierigen Umfeld gut./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 08:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET