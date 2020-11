Varta ist der offizielle Batteriezulieferer der millionenfach verkauften Apple AirPods. Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfzellen finden jedoch auch Anwendung bei Samsung Kopfhörer. Dank dieser beiden Abnehmer konnte Varta ein atemberaubendes Wachstumstempo hinlegen und seine Produktionskapazitäten an das Wachstum anpassen. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz um 158 Prozent auf 391 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) stieg sogar um 174 Prozent auf 102 Millionen Euro. Der Überschuss verdoppelte sich auf 40 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr wird eine Umsatzverdoppelung auf bis zu 830 Millionen Euro erwartet. Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.

Zum Chart

Die positive Meldung an der Impfstofffront hat eine Rotation von Growth-Aktien hin zu Value-Werten losgetreten. Der Wachstumswert Varta ist aber von der negativen Entwicklung bis dato ungeschoren davongekommen. Aktuell testet das Papier den Widerstand in Höhe des Vorkrisenhochs bei 124,25 Euro, nachdem die Konsolidierung der letzten beiden Monaten überwunden werden konnte. Zum All Time High von Anfang September fehlen Varta nur mehr 12 Prozent an Kursentwicklung. Varta ist auch im Visier von Shortsellern, die bei Kurssteigerungen eventuell nasse Füße bekommen und durch ihre Rückkäufe den Kurs weiter nach oben treiben könnten. Bis dato hat sich der Wert ausgehend von der Unterstützung am Niveau der magic number bei 100 Euro gut weiter hochgearbeitet, wodurch bei entsprechendem Momentum der Widerstand bei 124,25 Euro schnell überwunden werden sollte. Als Ziel fungiert das All Time High bei 138,70 Euro.