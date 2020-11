PVA TePla: Deutliche Beschleunigung im dritten Quartal

Nach Darstellung der Analysten von SMC-Research habe die PVA TePla AG im bisherigen Jahresverlauf der Pandemie erfolgreich getrotzt und sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität verbessert. Da der SMC-Analyst Adam Jakubowski zudem die weiteren Perspektiven des Anlagenbauers als unverändert gut einstuft, wurde das positive Rating der Aktie bestätigt.

PVA TePla habe nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und das Ergebnis überproportional verbessert. Kumuliert über die ersten neun Monate liege der Umsatz nun trotz der Corona-Pandemie minimal über dem Vorjahreswert, während der Periodenüberschuss um mehr als ein Fünftel zugelegt habe. Auf dieser Grundlage habe der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und konkretisiert: Bei einem Umsatz von rund 130 Mio. Euro und damit in etwa auf Vorjahres-niveau peile PVA TePla ein EBITDA von rund 17 Mio. Euro an, nach 16,2 Mio. Euro in 2019.