JEFFERIES belässt BASF SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Erfolgen bei den Corona-Impfstoffen sollten sich Zykliker wie BASF als krisenfester erweisen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Chemiekonzern dürfte von einer Nachfrageerholung in China profitieren. Insofern sollte das Chance/Risiko-Verhältnis günstig bleiben./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 01:04 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 01:04 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. BASF Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de