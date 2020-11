Morgenticker (11.11.2020)

- Die US-Aktien beendeten die gestrige Sitzung gemischt. Der Dow Jones gewann 0,90%, der S&P 500 fiel um 0,14% und die Nasdaq fiel um 1,37%. Die Rotation von Tech zu Value wird fortgesetzt.



- Während der asiatischen Sitzung konnten einige Gewinne verzeichnet werden. Der Nikkei legte um 1,78% zu, der S&P/ASX 200 um 1,72% und der Kospi um 1,35%. Die Indizes aus China gingen zurück.



- Die DE30-Futures deuten auf eine etwas höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin.



- Die New York Times nahm Kontakt zu Wahlhelfern in 50 Bundesstaaten auf. Keiner von ihnen berichtete über Wahlbetrug.



- Die Reserve Bank of New Zealand ließ die Zinsen und die QE-Programme unverändert. Die Notenbank startete ein neues Programm zur Finanzierung von Krediten im Wert von 28 Milliarden NZD. Der NZD erholte sich, als die RBNZ andeutete, dass negative Zinsen möglicherweise nicht benötigt werden.



- Corona: Die Krankenhausaufenthalte in den USA stiegen über den Höchststand vom April.



- Der italienische Premierminister sagte, dass der nationale Lockdown nicht die erste Wahl sein sollte, da die Kosten zu hoch seien.



- China verabschiedete eine Regelung, die die Absetzung von Mitgliedern des lokalen Parlaments in Hongkong erlaubt, die die Unabhängigkeit unterstützen. Diese Regel wurde bereits genutzt, um vier oppositionelle Gesetzgeber abzusetzen.



- Die südkoreanischen Exporte stiegen in den ersten 10 Novembertagen um 12,1% im Jahresvergleich.



- Der API-Bericht deutete auf einen Abbau der Rohöllagerbestände von 5,1 Millionen Barrel hin.



- Die Öl- und Getreidepreis steigen. Die Edelmetalle verbuchen kleine Gewinne.



- Der NZD und der AUD sind die Spitzenreiter unter den Majors, während der JPY und der CHF am meisten zurückbleiben. De USD wertet gegenüber den meisten Haupt- und EM-Währungen ab.

Die Zahl der täglichen Coronavirus-Fälle ist am Dienstag wieder auf über 500.000 angestiegen. Quelle: worldometers, XTB



