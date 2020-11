Aber warum entwickelt sich die Aktie so negativ? Eigentlich ist der Dax gerade auf einem sehr vernünftigen Weg nach oben, nachdem die BioNTech-Aktie so gut wie aller Anleger wiederhergestellt hat. Die Hoffnung auf einen Impfstoff hat auch genauso alle anderen angetrieben, denn ein Ende dieser ganzen Krise und Misere ist in Sicht. Aber die Brennstoffzellen können das wohl noch nicht verarbeiten.

Also erstmal düstere Aussichten in dieser Branche. Die Anleger dürften von den aktuellen Entwicklungen keineswegs begeistert sein und malen den Teufel schon an die Wand. Kommt hier zeitnah die Wende? Es bleibt spannend. Heute zumindest muss man einen Abschwung von krassen 1,58 Prozent in Kauf nehmen, der den Aktienwert um 0,272 Euro mindert. Neuer Aktienwert: 16,918 Euro!

