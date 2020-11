Für die Aktienmärkte gilt derzeit: wir sehen eine große Rotation aus den Corona-Gewinnern in die Corona-Verlierer aufgrund einer nach wie vor recht vagen Impfstoff-Hoffnung. Und bei dieser Rotation werden die Aktien der

Für die Aktienmärkte gilt derzeit: wir sehen eine große Rotation aus den Corona-Gewinnern in die Corona-Verlierer aufgrund einer nach wie vor recht vagen Impfstoff-Hoffnung. Und bei dieser Rotation werden die Aktien der unsolidesten Unternehmen am stärksten gekauft - man könnte auch von einer Junk-Rally sprechen, gewissermaßen wird bei rauer See eben der Dreck nach oben gespült. Die Hoffnung ist scheinbar, dass an sich schon nicht funktionsfähige Geschäftsmodelle, die schon vor der Coronakrise nicht wirklich funktionierten, nun durch einen Impfstoff funktionieren könnten. Gestern war es nach den Turbulenzen am Montag ein eher ruhiger Tag für die Aktienmärkte - heute ist in den USA ein halber Feiertag (Veteran´s Day - die Anleihemärkte sind daher geschlossen)..

