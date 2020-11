---------------------------------------------------------------------------

reconcept bietet grüne Geldanlagen mit bis zu 6,75 % p.a. als renditestarke Investments

- Green Bond I bereits zu 90 % platziert

- Klimaschutzbeitrag: rd. 40.000 Tonnen CO2-Ersparnis allein 2019 - Performance aufgelöster reconcept-Kapitalanlagen: Ø 4,64 % p.a.

Hamburg, 11. November 2020. Die reconcept Gruppe, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, bietet Anlegern über grüne Anleihen aktuell zwei zinsstarke Alternativen im derzeitigen allgemeinen Null- und Niedrigzinsumfeld. Investoren haben die Wahl zwischen der depotfähigen und über die Börse handelbaren Unternehmensanleihe reconcept Green Bond I (6,75 % Zins p.a. für 5 Jahre, bereits zu rund 90 % platziert) sowie der RE14 Multi Asset-Anleihe (4,5 % p.a. für 4 Jahre, bereits zu rund 50 % platziert).

"Mit unseren grünen Kapitalanlagen bieten wir Anlegern seit jeher ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle, attraktive Investitionsmöglichkeiten an. Daher freuen wir uns sehr über das anhaltend große Investoreninteresse. Aktuell gilt das speziell für unseren reconcept Green Bond I, von dem aktuell nur noch rund 10 % des Volumens für Investoren zur Zeichnung zur Verfügung stehen. Das bisherige Platzierungsergebnis von 90 % ist im aktuellen Kapitalmarktumfeld keine Selbstverständlichkeit, sondern vielmehr ein großer Vertrauensbeweis unserer Anleger - ebenso wie die sehr erfreuliche und stabile Kursentwicklung des Green Bond I", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.



Mit dem reconcept Green Bond I investieren Anleger mittelbar in die internationale Projektentwicklung von reconcept - u. a. in Kanada. Dort kommt noch in diesem Jahr das neuartige Gezeitenkraft-Projekt "FORCE 1" zum Einsatz. Die schwimmenden Gezeitenströmungsanlagen gelten technologisch als führend, an "FORCE 2" arbeiten die Energiespezialisten bereits. Den Auftakt in "Meeresenergie" finanzierte reconcept gemeinsam mit rund 250 Anlegerinnen und Anlegern. Das Investment überzeugte auch die Finanzfachpresse: Der RE13 Meeresenergie Bay of Fundy ist für die diesjährigen Financial Advisors Awards des Fachmagazins Cash., eine renommierte Produktauszeichnung in der Finanzdienstleistungsbranche, in der Kategorie