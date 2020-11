RAM Active Investments lanciert RAM Diversified Alpha Fonds (UCITS)

RAM Active Investments SA („RAM AI“), ein systematischer Asset Manager mit Sitz in Genf, lanciert den RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – DIVERSIFIED ALPHA (den „Fonds“). Der Fonds setzt einen robusten und stabilen systematischen Anlageprozess ein, um die Volatilität und Streuung innerhalb einer breit diversifizierten globalen Vermögensallokation auszunutzen, mit der Absicht, asymmetrische Renditen mit geringer Korrelation zu den globalen Märkten zu bieten.

Der Fonds zielt darauf ab als echter Diversifizierer in einer globalen Vermögensallokation zu fungieren, indem er sich bemüht absolute Erträge zu erzielen, und zwar nicht nur unter normalen Marktbedingungen, sondern auch dann, wenn dies in Zeiten von extremen Marktschwankungen am nötigsten ist.

Der Ansatz zur Modellierung der Portfoliostreuung ist agnostisch und adaptiv. RAM AI modelliert die Beziehungen zwischen liquiden Vermögenswerten, indem diese auf relativer Basis und über mehrere Dimensionen analysiert werden. Die umfangreichen und sich weiterentwickelnden Rechenkapazitäten von RAM AI ermöglichen eine kontinuierliche Analyse großer Datenmengen, um über verschiedene Zeiträume – von kurz- bis langfristig – die rentabelsten Strategien zu identifizieren.

„Indem wir uns bei der Lösung mehrdimensionaler Probleme auf Techniken stützen, die den Naturwissenschaften entlehnt sind, ermöglicht die Verwendung eines genetischen Algorithmus der die Evolution nachbildet, unseren Modellen die Auswahl von Alpha-Werten, wodurch die Gesamtstrategie widerstandsfähiger wird", fügt Philippe Huber hinzu.

„In dem Maße, wie sich die Finanzmärkte verändern (weniger Unabhängigkeit, Zentralbankinterventionen usw.) verändert sich auch unser Modell“, sagt Tony Guida. Der Fonds profitiert von einem soliden Prozess der Alpha-Generierung und Selektion; mehrmals im Jahr erfolgt eine Neubewertung der Alpha-Quellen, um den sich ändernden Marktbedingungen Rechnung zu tragen.