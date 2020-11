BERLIN (dpa-AFX) - Das Online-Möbelkaufhaus Home24 profitiert in der Corona-Pandemie von der anhaltenden Kauflust der Menschen über das Internet. Zudem stecken viele Menschen in der Krise mehr Geld in Haus und Hof, da sie dort mehr Zeit verbringen als vor der Krise. Nach deutlich mehr Bestellungen aus Europa und auch Lateinamerika im dritten Quartal hebt das Unternehmen seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr nochmals an. Das Management erwartet nun für 2020 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum um 38 bis 42 Prozent sowie eine bereinigte Ebitda-Marge zwischen 2 und 4 Prozent, wie die Rocket-Internet-Beteiligung am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Noch im Frühjahr hatte Home24 wegen der Unsicherheit durch die Viruskrise seine Ambitionen gedämpft, war dann nach einem bereits starken zweiten Quartal aber wieder optimistischer geworden. Die neue Umsatzprognose liegt nun deutlich über den ursprünglichen Annahmen. An der Börse fiel die Aktie kurz nach dem Handelsbeginn indes um fast zwei Prozent auf 13,75 Euro zurück.